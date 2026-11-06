Resumen

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Carlos Gonzáles, Gerente de Enerconsult, analiza gas para el mundo, valor para el Perú. (Foto: Difusión)
Carlos Gonzáles, Gerente de Enerconsult, analiza gas para el mundo, valor para el Perú. (Foto: Difusión)
Por Carlos Gonzáles

En el debate de los recursos energéticos del Perú, la exportación de gas suele generar interrogantes. ¿Es realmente beneficiosa? ¿Puede convivir con la masificación y abastecimiento interno? La respuesta es sí.

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