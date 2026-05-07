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Resumen

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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza el gasoducto al sur. | Foto: Andina.
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza el gasoducto al sur. | Foto: Andina.
Por María Julia Aybar

En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que durante su gobierno tomaría las medidas necesarias para destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Como peruana y conocedora de la falta de infraestructura en el sector energético del país, sería la primera en celebrar que finalmente se puedan instalar sistemas que nos permitan llevar el gas natural al sur del país. Sin embargo, creo que vale la pena recordar la historia del proyecto del GSP.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.