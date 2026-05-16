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Resumen

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Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, analiza el hambre en la despensa del mundo para La Mirada. (Foto: Andina)
Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, analiza el hambre en la despensa del mundo para La Mirada. (Foto: Andina)
/ andina
Por Carolina Trivelli

Es inaceptable que uno de cada cuatro peruanos no disponga de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Mientras se celebra el crecimiento y la estabilidad de nuestra economía, casi 9 millones de peruanos viven en situación de pobreza y cerca del 5% de la población está en pobreza extrema; es decir, sin duda, pasan hambre por falta de ingresos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.