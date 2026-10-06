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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza que hay capital mirando al Perú. | Foto: Andina.
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza que hay capital mirando al Perú. | Foto: Andina.
Por Michela Casassa

Algo está cambiando. En los últimos dos meses, los pedidos de reuniones con analistas e inversionistas de ‘equity’ han aumentado sustancialmente. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Chile. Fondos que durante un tiempo miraron al Perú con cautela hoy vuelven a preguntar, a escuchar y a evaluar oportunidades.

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