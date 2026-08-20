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Resumen

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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza hidrocarburos, sin energía no hay crecimiento.
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza hidrocarburos, sin energía no hay crecimiento.
Por María Julia Aybar

La atención del nuevo Gobierno está centrada en atender dos temas urgentes: lo relacionado al fenómeno de El Niño (que lo tenemos encima) y la lucha contra la criminalidad que ha hecho de nuestro país uno de los más inseguros de la región.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.