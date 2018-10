"Historias parecidas (pero no iguales)", por Juan Carlos Odar

Mientras más revisamos la magnitud de la crisis de Venezuela, más nos impresiona. Así, según estimados del FMI, la producción del país llanero –en continuo retroceso desde el 2013– será este año ligeramente menor que la que había alcanzado en 1990, que era incluso igual que la de 1979. Es decir, la producción regresa a un nivel que ya había alcanzado 39 años atrás.

Además, la población es prácticamente el doble de la de ese entonces. Esto implica que, en promedio, los venezolanos tienen una productividad que es la mitad de la que habían alcanzado sus padres. Para este cálculo, cabe hacer notar que se está considerando una caída de 5% en la población venezolana durante los últimos dos años; una situación así solo es explicada usualmente por guerras o por epidemias.

Asimismo, no es un dato menor la revisión de la inflación esperada, de 1’000.000% a 2’500.000%.

Solo por fines comparativos, pensemos en el caso del Perú en los años 80. De hecho, en ese período, la historia fue bastante similar a la de Venezuela: en 1990 la producción retrocedió a un nivel comparable con el de 1978. Sin embargo, en los últimos 39 años, la producción se ha multiplicado por 3,5 veces. Adicionalmente, la caída de la producción per-cápita entre 1978 y 1990 fue de ‘solo’ 25% (pero recuperarla tomó 26 años).

Y la inflación anual más alta de nuestra historia fue 7.650%, bastante inferior a la actual de Venezuela.

El caso de Venezuela es el de un mal manejo económico que parece haberse agudizado desde el 2013. Pero, ¿por qué se nota tanto ahora y no antes? Aunque no lo parezca, por la misma razón por la que el Perú crece menos que hace 5 años: por el contexto externo.

Sin embargo, la crisis allá ya se incubaba. Mientras hasta el 2014 Venezuela acumuló una expansión post recesión global de 5,6%, otras economías grandes y de modesto crecimiento en la región, como Argentina, Brasil y México lo hicieron entre 15% y 18%. Perú creció 32,6%, más que Chile (25,3%) o Colombia (27,5%).

Y si bien las condiciones se han deteriorado en general en América Latina (por la política monetaria de EE.UU. y los precios de las exportaciones), algunos por no hacer nada destacan frente a otros que han hecho las cosas mal. Pero lo relativo no basta. La clave para una mejora de las condiciones de largo plazo radica en reformas que no solo promuevan el crecimiento, sino que -como considera el propio Ministerio de Economía- ayuden a reducir la pobreza y a mejorar el bienestar general de la población.