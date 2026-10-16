icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult, analiza la IA y Sandbox regulatorio (Foto: Kevin Ku)
Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult, analiza la IA y Sandbox regulatorio (Foto: Kevin Ku)
/ Unsplash
Por Gonzalo Ruiz Díaz

Hace unos días Osiptel aprobó un reglamento que establece las bases del ‘sandbox’ regulatorio. En términos simples, un ‘sandbox’ es un esquema mediante el cual una empresa puede experimentar la prestación de nuevos servicios, en un ambiente controlado, bajo una aplicación limitada o suspendida de la regulación; pero con un seguimiento cercano del regulador. Este reglamento complementa otro similar aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en octubre del año pasado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.