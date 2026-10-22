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Resumen

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Alejandro Pérez–Reyes, CEO de Mibanco, analiza la inclusión al otro lado del mostrador. (Foto: GEC)
Alejandro Pérez–Reyes, CEO de Mibanco, analiza la inclusión al otro lado del mostrador. (Foto: GEC)
/ Cesar Campos
Por Alejandro Pérez-Reyes

La inclusión financiera es un ingrediente clave para el desarrollo. Una persona que mantiene una relación saludable con el sistema financiero formal no solo tiene acceso a un crédito o la tranquilidad de que sus ahorros están seguros en una cuenta bancaria, también reconoce y utiliza otros servicios –como los seguros, las transferencias y pagos y las herramientas de inversión (como los fondos mutuos)– para impulsar su bienestar de largo plazo. Y este comportamiento, extendido entre los habitantes de un país, tiene un efecto positivo tanto económica como socialmente.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.