Innovación y desarrollo, un deber de la industria peruana

El sector empresarial atraviesa un proceso de transformación sin precedentes, donde la innovación y la digitalización se han convertido en ejes fundamentales para garantizar la competitividad de las industrias, tanto en el Perú como en el mundo. En este escenario, Arca Continental en Perú tiene claro su reto: seguir evolucionando con la misma fuerza que la ha caracterizado desde sus orígenes en nuestro país, desde hace 115 años, con un compromiso firme con la calidad, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

Nuestra trayectoria nos demuestra que la permanencia en el tiempo depende de la capacidad de adaptación a los cambios del entorno y a la demanda de las personas. Lo que ayer fue suficiente para alcanzar importantes resultados, hoy evolucionó y ya no basta para seguir creciendo. En la actualidad, los consumidores piden más opciones y cercanía; los mercados, eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad; y la sociedad, empresas que generan valor compartido en las comunidades. Por ello, en nuestra organización hemos asumido la innovación y la transformación digital como pilares estratégicos de nuestro futuro.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta visión no se limita a incorporar tecnología en nuestros procesos productivos y logísticos, sino que atraviesa cada aspecto de la compañía, para aprovechar –con innovación– las nuevas oportunidades que ofrece el mercado. Desde el desarrollo de productos alineados con las nuevas tendencias de consumo y estilos de vida, hasta la implementación de herramientas digitales que nos permiten atender ágilmente a nuestros más de 370 mil puntos de venta en el país, llegando a más de 30 millones de peruanos que consumen nuestras bebidas. Nuestro compromiso es innegociable: seguir liderando la industria de bebidas en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.

En paralelo, sabemos que ninguna innovación es sostenible sin el compromiso de los colaboradores, quienes son la clave del éxito. La evolución de los procesos no solo es cuestión de tecnología, sino de un talento humano preparado. Por eso, invertimos en la constante capacitación y desarrollo personal de nuestros trabajadores, sobre todo al ser una fuerte importante de empleo en el Perú: hoy brindamos trabajo a más de 4.700 personas de manera directa, y más de 7.000 de manera indirecta, constituyendo cerca de 12.000 familias en nuestra cadena.

Este enfoque nos ha permitido avanzar en proyectos de modernización de nuestras plantas en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa e Iquitos, consolidándonos como una de las redes comerciales y de distribución más grandes del país; así como en la implementación de soluciones tecnológicas que mejoran nuestra eficiencia de cara a los consumidores.

Mirando hacia adelante, vemos en el Perú un espacio con amplias oportunidades de crecimiento. La industria de bebidas seguirá evolucionando, y la innovación será el motor que nos permitirá generar valor compartido: productos más diversos, procesos más sostenibles y cadenas de distribución más ágiles. Confiamos en que, al apostar por la innovación, la eficiencia operativa y la capacitación del talento, estamos contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la competitividad en el Perú.

Celebrar nuestros 115 años en el Perú nos inspira a afrontar el futuro con ambición y con el compromiso de innovar, digitalizar y, sobre todo, potenciar a nuestra gente para seguir siendo un referente en la industria de bebidas y un aliado en el desarrollo económico y social de nuestra nación, como dicta nuestra historia.