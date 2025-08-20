Innovar con raíces: revalorizando los granos andinos

Quienes nos dedicamos a la industria del consumo masivo, sabemos que es necesario salir de nuestras oficinas y recorrer el mercado. Acompañados de nuestros equipos de ventas, interactuamos de primera mano con nuestros clientes y consumidores. Preguntamos, escuchamos y observamos. Es nuestro termómetro del dinamismo de la calle.

En esos recorridos, prestamos atención a hábitos y preferencias de consumo. Podemos incluso encontrar respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos a diario: ¿cómo podemos sorprender a nuestro consumidor? ¿cómo atendemos una necesidad no satisfecha? ¿Cómo agregamos mayor valor a nuestra oferta para el beneficio de nuestros clientes y consumidores?

Es este conocimiento el que nos brinda muchas veces la inspiración para innovar. Y esto es particularmente cierto en la industria de alimentos, donde existe una búsqueda constante de fórmulas ganadoras para productos que tengan alto valor nutricional, gran sabor y funcionalidad.

Muchas veces, la innovación está más cerca de lo que creemos, tan cerca que podríamos encontrarla a la vuelta de una esquina en muchos puntos de la ciudad. Y este es el origen de la más reciente apuesta de Gloria, con una nueva línea de productos que combinan el valor de nuestros productos lácteos con poderosos granos andinos como la quinua, la kiwicha y la cañihua.

Así, decidimos explorar su viabilidad e invertimos en investigación y desarrollo para obtener dos presentaciones orientadas a un momento de consumo clave como es el desayuno. Con este esfuerzo, buscamos enaltecer y revalorar los granos andinos.

Las propiedades nutricionales de estos granos peruanos, que trascienden fronteras, son indiscutibles. Contienen, además de proteínas, vitaminas y minerales, una serie de aminoácidos esenciales que contribuyen a la buena nutrición y al bienestar de los consumidores. Además, como detalla el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, contribuyen a combatir la anemia y la desnutrición. Esto se suma a los altos beneficios nutricionales de la leche, trayendo lo mejor de los dos mundos en una lata.

Este lanzamiento nos llena de entusiasmo. Incorporar cultivos ancestrales como parte de nuestra oferta, también, permite mantener en la mente de los consumidores el valor de esta materia prima, y promover su consumo en general. Según COMEX, el consumo per cápita de granos andinos es de 1.3 kilos al año, muy por debajo del arroz, cuyo consumo oscila entre los 60 y 65 kilos. Aún hay mucho camino por recorrer para masificar su consumo.

Esperamos que este esfuerzo permita, a su vez, dinamizar la cadena productiva de la quinua, kiwicha y cañihua. Esto se traduce en mayor bienestar para más de 120 mil familias de pequeños agricultores que se dedican a la producción de estos productos, según cifras oficiales.

Este caso nos lleva a reflexionar internamente sobre la importancia de observar y aprender de nuestros consumidores. Ponerlos al centro de nuestras decisiones implica estar atentos a sus preferencias, hábitos y necesidades. Quizá, el próximo gran lanzamiento esté inspirado en una tradición que vive en nuestras calles, a la vuelta de la esquina.