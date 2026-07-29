Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza la innovación desde adentro: construir capacidades para el futuro.
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza la innovación desde adentro: construir capacidades para el futuro.
Por Augusto Bauer

Vivimos una época de cambios sin precedentes. La velocidad con la que evolucionan la tecnología, los hábitos de consumo, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la globalización está transformando industrias enteras en cuestión de meses, no de décadas. En este contexto, la innovación ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición indispensable para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.