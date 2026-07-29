Vivimos una época de cambios sin precedentes. La velocidad con la que evolucionan la tecnología, los hábitos de consumo, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la globalización está transformando industrias enteras en cuestión de meses, no de décadas. En este contexto, la innovación ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición indispensable para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.

Durante muchos años, las organizaciones competían principalmente por precio, escala o eficiencia operativa. Hoy esos factores siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. Las empresas que lideran sus sectores son aquellas capaces de reinventarse constantemente, anticipar tendencias y ofrecer soluciones que generen un mayor valor para sus clientes.

Uno de los errores más comunes es asociar la innovación únicamente con la creación de productos revolucionarios o con grandes avances tecnológicos. En realidad, innovar significa encontrar mejores maneras de crear valor. Una empresa puede innovar en sus procesos productivos, su modelo de negocio, la forma de relacionarse con consumidores y proveedores, solo para citar algunas de ellas.

Y es que el consumidor de hoy es muy diferente al de hace apenas cinco años. Tiene acceso inmediato a información, compara precios en segundos, comparte experiencias en redes sociales y espera productos y servicios más personalizados. Además, valora aspectos que antes tenían menor relevancia, como la sostenibilidad, la transparencia, la salud y el impacto social de las empresas.

En un entorno donde los consumidores evolucionan y surgen nuevas tecnologías, innovar debe convertirse en una capacidad permanente de las organizaciones, en parte de su cultura. Las organizaciones que fomenten una cultura de innovación permanente estarán mejor preparadas para adaptarse, crecer y liderar los mercados del futuro.

Para lograrlo, las organizaciones necesitan crear un entorno que valore la curiosidad, la experimentación y el aprendizaje continuo. Los equipos deben sentirse motivados a proponer, probar y compartir lo aprendido, incluso cuando una iniciativa no alcanza inicialmente el resultado esperado.

En ese proceso, la tecnología cumple un rol clave. En Grupo AJE, por ejemplo, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra transformación digital y acompaña distintas actividades del negocio. Hoy ayuda a nuestros vendedores a ofrecer una mejor propuesta a cada cliente, a los bodegueros a definir sus pedidos y a los equipos de reparto a operar con mayor eficiencia. También está integrada en nuestros desarrollos internos, lo que ha permitido incrementar la productividad de nuestros equipos

Esta visión también se extiende más allá de la organización. Recientemente, la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños lanzó Emprende Club, una plataforma digital gratuita soportada por inteligencia artificial, creada para acompañar y fortalecer a los emprendedores peruanos mediante contenidos, herramientas y casos de éxito.

Todas estas apuestas responden a lo que hemos llamado AJE 2.0, una nueva etapa orientada a fortalecer la innovación, diversificar nuestro portafolio y desarrollar capacidades que nos permitan seguir conectando con distintas generaciones y mercados, sin perder nuestra esencia emprendedora.

El futuro presenta grandes oportunidades para las organizaciones dispuestas a aprender y transformarse. La innovación comienza cuando decidimos mirar hacia adelante con curiosidad, confianza y la convicción de que siempre es posible encontrar una mejor manera de hacer las cosas.