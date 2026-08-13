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Resumen

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Verónica Vega, socia Fundadora de K’allma, analiza la innovación desde el Perú: el desafío de construir valor en la industria del bienestar y el cuidado personal (Foto: K’allma)
Verónica Vega, socia Fundadora de K’allma, analiza la innovación desde el Perú: el desafío de construir valor en la industria del bienestar y el cuidado personal (Foto: K’allma)
/ karla caceres
Por Verónica Vega

En una industria donde constantemente aparecen nuevos lanzamientos, hablar de innovación suele asociarse a la velocidad. Sin embargo, lanzar más productos no necesariamente significa innovar. Esta ocurre cuando una marca logra entender una necesidad real del consumidor y transformarla en una propuesta que genere valor.

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