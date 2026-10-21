El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado el 16 de octubre, nos invita a reflexionar no solo sobre lo que comemos, sino también sobre cómo están cambiando las expectativas de los consumidores. Para las empresas, el reto es claro: escuchar mejor para innovar con sentido.

Las decisiones de compra ya no responden únicamente a una necesidad inmediata. Los consumidores valoran cada vez más los ingredientes, la funcionalidad, la practicidad y su relación con el bienestar. Pero sus prioridades no son uniformes: mientras algunos buscan alternativas específicas para sus rutinas, otros ponen por delante el precio y la disponibilidad.

Esta transformación tiene una dimensión comercial concreta. Según un estudio de Worldpanel by Numerator, el 39% de los consumidores peruanos mantiene hábitos activos de cuidado de su salud y registra hasta un 33% más de ocasiones de compra que quienes no priorizan su bienestar. Son datos que conviene leer con atención: no garantizan el éxito de un producto, pero sí muestran la importancia de comprender segmentos y necesidades diferentes.

La oportunidad, sin embargo, convive con una realidad que no podemos ignorar. Según el INEI, en 2025 la pobreza monetaria afectó al 25,7% de los peruanos y otro 32,8% se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. En un mercado con estas características, innovar no consiste solamente en ofrecer más atributos; también significa hacerlos accesibles a distintos presupuestos.

El desafío trasciende nuestras fronteras. El informe sobre seguridad alimentaria de las Naciones Unidas de 2026 estima que 2.690 millones de personas —el 32,7% de la población mundial— no podían costear una dieta saludable en 2025. Estas cifras no describen por sí mismas el mercado de bebidas, pero sí recuerdan que bienestar y capacidad de compra deben analizarse juntos.

Por eso, innovar exige mucho más que lanzar novedades. Requiere investigación, diálogo permanente con los consumidores, eficiencia en los procesos y propuestas capaces de combinar calidad, conveniencia y valor. La innovación relevante es aquella que resuelve necesidades reales y puede llegar a más personas.

En Grupo Aje esa convicción orienta Aje 2.0, nuestra evolución estratégica para diversificar el portafolio y desarrollar marcas y productos conectados con nuevas tendencias de consumo. Buscamos responder a distintas generaciones y ocasiones de consumo, sin perder nuestra esencia emprendedora ni de vista la accesibilidad.

El crecimiento sostenible no depende solo de producir más o ingresar a nuevos mercados. Depende también de interpretar señales, anticipar cambios y construir confianza. Escuchar no es una etapa previa a la innovación: es una disciplina que debe acompañarla de manera permanente.

La lección que nos deja el Día Mundial de la Alimentación es sencilla: el futuro de nuestra industria no se definirá únicamente por lo que seamos capaces de producir; porque innovar también es escuchar, adaptarse y encontrar nuevas formas de aportar valor a la vida de las personas.