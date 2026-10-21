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Resumen

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Sebastian Pell Stephan Otto, Country Manager de Aje Perú, analiza innovar también es aprender a escuchar.
Sebastian Pell Stephan Otto, Country Manager de Aje Perú, analiza innovar también es aprender a escuchar.
Por Sebastian Pell Stephan Otto

El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado el 16 de octubre, nos invita a reflexionar no solo sobre lo que comemos, sino también sobre cómo están cambiando las expectativas de los consumidores. Para las empresas, el reto es claro: escuchar mejor para innovar con sentido.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.