inPerú: Madrid

El Comercio arrancó su tercer día en la gira de inversiones con una entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien tras realizar un alto a su agenda, compartió con el Decano que había sostenido reuniones en Londres y que al menos 3 empresas se habían mostrado interesadas en distintos proyectos como el tren Lima- Ica, el paquete de aeropuertos y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Así también, el titular del MEF se refirió a la situación financiera de Petro-Perú

Por la tarde, en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, se congregaron aproximadamente 100 asistentes. “Nos encontramos en un momento de grandes oportunidades, las economías tanto de España como de Perú, tienen mucho que ofrecer mutuamente”, dijo Miguel Garrido, presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, quien brindó las palabras de bienvenida a la jornada. A pesar del escenario pre-electoral, dijo Garrido, hay expectativa sobre el futuro del Perú. El funcionario, además, resaltó la necesidad de firmar un convenio para evitar la doble tributación.

El presidente de CEIM compartió mesa con Luis Iberico, embajador de Perú en España. Iberico saludó a las autoridades presentes -la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; el ministro de Economía, Raúl Perez Reyes, y al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde- y a los empresarios, quienes conforman la delegación más grande e importante de nuestro país desde el 2019. “Seguramente hablaremos del shock desregulatorio”, indicó Iberico durante su intervención. Por su lado, Karsten Kunckel, director de Confiep, par de la CEOE en el Perú, resaltó la necesidad de impulsar el conocimiento y el desarrollo tecnológico en aras de mejorar el nivel de las inversiones.

Posteriormente, tomó la palabra el director internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo, quien resaltó la estabilidad macroeconómica del Perú, nuestra apertura comercial y el despegue de nuestros sectores exportadores. En ese sentido, mencionó que las empresas españolas de distintos sectores han jugado un papel importante en nuestro país. “La estabilidad jurídica es clave para las empresas”, dijo Montalvo. Además, instó a cuidar la alianza entre ambos países dada la situación de incertidumbre internacional que enfrentamos. Finalmente, Amparo López, Secretaria de Estado de Comercio, dio fin al panel inaugural resaltando la presencia de empresas españolas en el Perú. “El Perú ocupa el puesto 36 como inversor en España”, dijo. La funcionaria terminó su intervención resaltando también la necesidad de firmar un convenio para evitar la doble tributación, y la intención de nuestro país de convertirse en el hub de América Latina.

Sin duda, el plato fuerte de la tarde fue la presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien realizó una revisión general de las cifras macroeconómicas del Perú, América Latina, y el escenario internacional.

Tres puntos a resaltar de su exposición:

Aranceles: “Es muy difícil que se produzca una recesión en Estados Unidos”, dijo Velarde, quien explicó que las llamadas tarifas o aranceles afectan competencia y eficiencia, pues erosionan el crecimiento, pero que no generan crisis. En ese sentido, no se espera una situación en la que haya un enfriamiento fuerte de la economía, pero sí desaceleración.

Inflación: Resaltó que es la más baja de los países que tienen moneda propia. Actualmente, Perú tiene una inflación promedio anual de 3% en el período 2001-2023. “Alrededor de 2% es hoy una inflación deseable”, dijo Velarde, quien vinculó el bajo IPC al tipo de cambio. “Si queremos tener política monetaria de una moneda propia, por lo menos tenemos que tener una inflación parecida a la norteamericana”.

Exportaciones: China es el país con la mayor participación en nuestras exportaciones totales, aunque Estados Unidos es el principal destino de nuestros productos no tradicionales. India, por su lado, ha tomado un lugar preponderante como destino de exportaciones tradicionales.

Tasa de interés: “El mercado está esperando una reducción de la tasa de interés de referencia; si no es este mes, será a partir de octubre o noviembre”, mencionó Velarde. Y, aunque dijo que el mercado piensa que habrá una nueva baja el próximo año, dejó la idea flotando en la sala, en medio de sonrisas.

Además de la presentación del presidente del Banco Central, los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; y de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, realizaron una presentación sobre la situación regulatoria peruana, el shock desregulatorio y las oportunidades de inversiones en turismo y energía.

La ministra León comentó el lanzamiento de una cartera de 44 proyectos hoteleros con un monto de inversión estimado en más de US$347 millones. Estas iniciativas se ubican en regiones como Arequipa, Tumbes, Cusco, entre otros. “Estamos desarrollando megaproyectos turísticos. Estamos diseñando un proyecto en las playas del norte, un circuito turístico. Además, acabamos de lanzar un teleférico en Choquequirao. Esperamos que esto pueda ser adjudicado a finales de año”, dijo León.

Por otro lado, León recordó que tenemos 23 Tratados de Libre Comercio, y que se realizará una actualización del TLC con China. El ministro Pérez Reyes mencionó que esperan aprobar al final del año un régimen simplificado para las micro y pequeñas empresas. Y, resaltó que las pequeñas y micro empresas españolas tendrían beneficios tributarios.

El último panel de la jornada en OEOE estuvo constituido por Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services; Roque Benavides, presidente de Buenaventura; y Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreyros. Los tres empresarios invitaron a los asistentes a invertir en el Perú, mencionando las reglas constitucionales que respaldan las reglas claras en nuestro país y las opciones existentes en ‘retail’ y minería.

Mañana será el último día del roadshow inPerú, que culminará por la tarde en Madrid.