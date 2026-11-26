El lema de próximo Perumin 38, evento que organiza cada dos años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) le da el título a este artículo, y reseña una reflexión colegiada, acerca de los principales desafíos que enfrenta nuestro país; invitándonos a la acción.

La integración, entendida como la búsqueda de una visión amplia y compartida, exenta de polarización e intolerancia; y que aplicada a nivel del Estado nos permita mejorar nuestro proceso de regionalización, reduciendo la sobre concentración de recursos en pocos distritos y así evolucionar hacia la formación de corredores de desarrollo socioeconómico multi regiones; que, a nivel privado, permita impulsar y sincronizar el desarrollo de infraestructura compartida, que reduzca la huella ambiental y optimice las inversiones; y que en términos de la sociedad civil, en su conjunto, nos permita privilegiar con nuestro voto, propuestas políticas comprometidas de manera genuina, con el desarrollo integral de nuestras generaciones futuras.

La formalización plena de nuestra economía, que no debe limitarse al sector minero; donde el Estado de manera proactiva, reduzca los costos laborales indirectos e incentive el crecimiento del empleo formal; donde el sector privado, se comprometa a vigilar que toda su cadena productiva esté exenta de empleo informal; y donde la sociedad en pleno, coadyuve y reconozca que un trabajador formal accede a crédito financiero, y por ende, logra planificar su desarrollo personal – familiar, con horizontes de mediano y largo plazo.

Asimismo, el desarrollo regional, es otro tema neurálgico de nuestro país, porque el centralismo no ha permitido el aprovechamiento óptimo de todo el potencial de nuestro territorio; y sólo se alcanzará como consecuencia de una visión integradora y un compromiso serio y sostenido con nuestra plena formalización económica.

Perumin 38, coincidirá con la celebración de 84 años de vida institucional del IIMP; y en esta oportunidad tendremos el honor de contar con Estados Unidos de Norteamérica, como país aliado; nación con quien nos une una relación diplomática de 200 años, y que comparte con nuestro país, valores de democracia y estado de derecho; y por ello, vienen colaborando estrechamente en la organización del encuentro y lograr así, en palabras de su Embajador Bernie Navarro, ofrecerle a todos los participantes, un evento memorable.

Aspiramos a que Perumin 38 alcance consensos y delinee planes de acción que nos permitan integrar, formalizar y alcanzar el pleno desarrollo de todas nuestras regiones; y así, obtener el crecimiento pleno y sostenible de nuestro país. Por ello, los invitamos a que nos acompañen en la ciudad de Arequipa, del 20 al 23 de septiembre del 2027.