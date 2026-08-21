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Resumen

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Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult, analiza la inversión pública: entre lo urgente y lo importante. (Foto: Andina)
Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult, analiza la inversión pública: entre lo urgente y lo importante. (Foto: Andina)
Por Gonzalo Ruiz Díaz

La agenda de inversión pública del nuevo gobierno enfrenta dos retos simultáneos: en el corto plazo atender las necesidades derivadas del inminente fenómeno de El Niño (FEN) en materia de prevención, reconstrucción y continuidad de obras; y en el mediano plazo, cerrar las grandes brechas históricas que persisten en materia de infraestructura de transportes, energía, agua y saneamiento, irrigación y en sectores sociales. Si bien existe una agenda importante en materia de promoción de la inversión privada en estos sectores, aquí nos referiremos a la relacionada a la inversión pública.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.