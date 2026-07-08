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Resumen

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Enrique Pérez Barba, director Ejecutivo de Arca Continental Lindley, analiza invertir en el Perú: una apuesta que construye futuro
Enrique Pérez Barba, director Ejecutivo de Arca Continental Lindley, analiza invertir en el Perú: una apuesta que construye futuro
Por Enrique Pérez Barba

El Perú ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que cuenta con fortalezas que trascienden coyunturas. Una economía abierta al mundo, una sólida base macroeconómica, una ubicación estratégica en la región, y una enorme riqueza de recursos y talento humano han permitido que el país mantenga su capacidad de crecimiento y generación de oportunidades.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.