El Perú ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que cuenta con fortalezas que trascienden coyunturas. Una economía abierta al mundo, una sólida base macroeconómica, una ubicación estratégica en la región, y una enorme riqueza de recursos y talento humano han permitido que el país mantenga su capacidad de crecimiento y generación de oportunidades.

Sobre esa base se sostiene un factor fundamental para el desarrollo económico y social: la inversión privada. Este indicador registra actualmente un comportamiento positivo, respaldado por la confianza del empresariado en el país y con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de millones de peruanos.

La mejor evidencia de esa confianza son las últimas cifras económicas. Lejos de retraerse, las empresas continúan ejecutando proyectos, ampliando capacidades productivas e identificando nuevas oportunidades de expansión. Una clara muestra es que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el primer trimestre de 2026, la inversión privada creció 13,2%, acumulando nueve trimestres consecutivos de expansión y consolidándose como uno de los principales motores del dinamismo nacional.

Las perspectivas son igualmente alentadoras. De acuerdo con las proyecciones del MEF, la inversión privada crecería 5,5 % en 2026, acumulando tres años consecutivos de expansión. Este desempeño estaría impulsado por el avance de importantes proyectos en diversos sectores productivos, reafirmando el potencial del Perú para seguir atrayendo capital y generando crecimiento.

Más allá de las cifras, la inversión privada fortalece la demanda interna, genera empleo, impulsa el consumo y abre oportunidades para miles de familias. Cada proyecto ejecutado contribuye a dinamizar la economía y a fortalecer el tejido productivo del país.

En Arca Continental en Perú hemos comprobado que la inversión tiene un efecto multiplicador que trasciende a las empresas. Nuestra presencia en distintas regiones del país nos permite observar de cerca cómo el fortalecimiento de operaciones, la modernización de infraestructura y la expansión de capacidades generan oportunidades para miles de personas. Esto incluye a proveedores, transportistas, distribuidores, bodegueros y pequeños emprendedores que forman parte de una cadena de valor que contribuye diariamente al dinamismo de la economía nacional.

La incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevas capacidades como la inteligencia artificial y la mejora continua de los procesos productivos son factores indispensables para elevar la competitividad del país y sostener el crecimiento en el largo plazo.

En ese camino, el sector privado desempeña además un papel clave en la reducción de brechas sociales y de infraestructura. Mecanismos como las Obras por Impuestos han demostrado que la colaboración entre el Estado y las empresas puede acelerar proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, fortalecen servicios esenciales y generan mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades.

Las empresas que continuamos apostando por el Perú damos una señal de confianza en el potencial del país, en el talento de su gente y en la capacidad de sus regiones para seguir creciendo. Mantener ese compromiso será fundamental para construir el Perú que todos queremos, más competitivo, descentralizado y con mayores oportunidades para todos. Porque detrás de cada proyecto, cada planta, cada obra y cada nueva capacidad productiva que se desarrolla, hay empleo, progreso y futuro.