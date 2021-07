Conforme a los criterios de Saber más

La economía global está encaminándose hacia una normalización pospandemia. Eso no significa que las economías del mundo vayan a regresar al punto exacto en donde estaban ubicadas hace dieciocho meses, porque el esfuerzo fiscal y monetario realizado por los gobiernos y bancos centrales del mundo han tenido consecuencias financieras globales, sino que en los próximos meses aprenderemos a convivir con el COVID-19, sus variantes y las jornadas de vacunación.

Por el lado económico, durante el 2021 las noticias han sido mayoritariamente positivas. Estados Unidos, la Unión Europea, China e incluso nuestra economía peruana han mantenido un constante crecimiento y recuperación. Para este año se estima que el crecimiento económico global puede llegar a 5.9%, cifra positiva también para para el Perú, pues sus principales socios comerciales, Estados Unidos y China, son parte de las grandes economías con importantes recuperaciones.

En este entorno, ¿qué consideraciones deben tener los inversionistas de renta fija sobre el Perú? La primera y más importante es que hoy los bonos soberanos y el tipo de cambio en el Perú se ven baratos.

Por el lado de los bonos soberanos, el reto de los inversionistas es evaluar si la calificación crediticia actual refleja las condiciones que implican hoy invertir en el Perú, desde el punto de vista macroeconómico. Hace unos años, la tasa de retorno de los bonos peruanos correspondía con la calificación A-, con una probada capacidad de pago de deuda y con una ganada institucionalidad. Pero ese escenario se ha deteriorado en los últimos años, incluso antes de la reciente campaña electoral.

El atractivo de los bonos soberanos peruanos hacia el futuro depende de las políticas fiscales que adopte el próximo gobierno y la garantía mantener el rumbo que se decida tomar durante los próximos cinco años, sin cambios intempestivos.

Por el lado del tipo de cambio, todos los vientos soplan a favor del sol peruano. Por ejemplo, los términos de intercambio se ubican en sus mejores niveles desde el 2011, cuando el dólar se cotizaba en el Perú a S/2.70. Sin embargo, hoy se cotiza el dólar a S/3.90, a pesar de que los términos están ubicados en una mejor posición que hace diez años.

Si en los últimos meses no ha comprado dólares y no tiene deudas u obligaciones en el corto plazo, no es el momento. Considero que no es el momento de hacerlo pues está vendiendo sus soles por debajo de su valor. Por otro lado, si tiene excedentes en soles en su cuenta bancaria, lo más recomendable es revisar los retornos de los fondos mutuos o aportes voluntarios a las AFP. Es probable que en el corto plazo la inflación supere el interés que paga una cuenta de ahorros.

Hoy el mundo camina hacia una plena recuperación económica tras el fuerte impacto del COVID-19, mientras los bancos centrales monitorean de cerca la inflación, que hoy se percibe temporalmente alta. En el caso del Perú, la garantía para mantener estables los fundamentos macroeconómicos es que se trabaje por la gobernabilidad del país. Cualquier medida, venga de donde venga, que vaya en contra de ello, solo generará un retraso en la mejora de la inversión privada y con ello un posible deterioro de las condiciones de empleo y de consumo que nos afectan a todos.

