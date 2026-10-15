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Resumen

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Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, analiza la invocación por el Perú. | Ilustración: El Comercio
Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, analiza la invocación por el Perú. | Ilustración: El Comercio
Por Roque Benavides

Las recientes elecciones regionales y municipales nos invitan a reflexionar sobre el futuro de nuestro país. Hemos visto campañas intensas, posiciones encontradas y una ciudadanía que espera respuestas a sus problemas. Me preocupa especialmente lo que ocurre en nuestras regiones, donde las autoridades tienen la enorme responsabilidad de administrar los recursos públicos para atender necesidades que llevan muchos años esperando solución.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.