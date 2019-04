¿Qué hace a un jefe ser mejor jefe?, por Inés Temple

Hace poco vi una nota sobre una encuesta informal que habían hecho en CNN sobre los jefes.

El tema del jefe es siempre picante y genera controversia, pero la encuesta realizada por Jeanne Sahadi, de CNN Business, que preguntaba abiertamente: “¿Qué hace a un jefe ser mejor jefe?”, me pareció interesante y muchos de los comentarios y recomendaciones me dejaron reflexionando. Los comparto:

1. Un buen jefe confía en que sus empleados harán su trabajo: “Si contratas a alguien por sus habilidades, experiencia y buen juicio, entonces no pases tus días diciéndoles exactamente cómo hacer su trabajo”, dijo uno de los encuestados. Estoy en este trabajo por más tiempo que en cualquier otro y es principalmente por la confianza y el apoyo que siento de parte de mi jefe”, enfatizó otro.



2. Un buen jefe respeta a las personas con las que trabaja: “Mi jefe respeta a todos sus empleados y nos trata como los importantes rayos en la rueda que todos somos. Todos los que trabajan para él lo aprecian. Nuestro departamento hace las cosas gracias a él”, fue uno de los comentarios más interesantes. “Ellos valoraron mi opinión, aunque era muy joven. Y ese tipo de cosas te motiva a hacer tu trabajo mejor”.

3. Un buen jefe apoya el éxito de su gente y les permite equivocarse: “Él siempre te apoyaba a ti y a tus decisiones, incluso cuando la decisión no era la mejor. Si cometías un error, te ayudaba a comprender qué te había llevado a tomar esa decisión para que aprendieras y no la volvieras a tomar así”, señaló un participante de la encuesta. “Un buen jefe sabe que voy a hacer el trabajo, pero también me deja espacio para fallar, y confía en que aprenda de mis fracasos”, dijo otro. “Los mejores jefes te dan su confianza y la mantienen, incluso cuando alguien comete un error”.

4. Un buen jefe es abierto, honesto y es un buen oyente: “¿Es perfecto? No. Pero él escucha las opiniones de los demás y siempre las considera”. “Sin importar lo que estaba sucediendo, ella se tomaba el tiempo para discutir con nosotros las noticias de la compañía, las auditorías futuras y también para tener reuniones individuales con nosotros. De no haberme mudado, seguiría trabajando para ella”.

5. Un buen jefe demuestra compasión y cariño. “Mi jefe demuestra que la empatía es más poderosa que la agresión y hace que el equipo se sienta muy unido, por eso somos tan exitosos”, escribió uno de los lectores encuestados. “Era exigente, pero siempre tenía tu mejor interés en el corazón y quería que tuvieras éxito. También era muy positivo, y le contagió eso al equipo… Este es un gerente para el cual caminarías sobre brasas”.

La encuesta confirma que las personas valoran a un jefe que sea respetuoso, solidario, honesto y compasivo, pero no un microgestor que controle las cosas de manera excesiva. Y que, para muchos, sus grandes jefes fueron aquellos que les establecieron el estándar de excelencia a seguir para el resto de sus carreras. ¡Me toca seguir aprendiendo a ser mejor jefe!