Kit de incentivos para nuevos alcaldes, por Caroline Gibu

Viajar por el río Amazonas en un rápido, una precaria embarcación adaptada para llevar entre 15 y 20 pasajeros sentados en bancas de madera y sin chalecos salvavidas, es realmente un lujo considerando que no todos pueden pagar los S/17 que te cobran por trasladarte durante 45 minutos entre la ciudad de Iquitos y el distrito de Indiana, 31 kilómetros sin paradas de por medio. Atrás quedó el puerto del Mercado de Productores con las maderas que flotan entre la basura y el desorden, para llegar al puerto de Indiana, modesto, pero bastante limpio, que invita a bajar y conocer.

Indiana es un distrito rural con un poco más de 10 mil personas, según el censo 2017, y un presupuesto público de solo S/7,4 millones para el 2018 –S/740 anuales per cápita–. Su municipalidad está liderada por la profesora Janeth Reátegui Rivadeneyra, quien con orgullo me cuenta los esfuerzos realizados para hacer docencia, no ante alumnos de escuela, sino entre los pobladores del distrito, para lograr un desecho adecuado de los residuos sólidos.

Durante los últimos años, Indiana ha logrado reducir la desnutrición crónica infantil de 25% a 18% y la anemia de 74% a 43%, a través de una estrategia de intervención basada en el trabajo conjunto de los promotores de salud y las familias para fortalecer las prácticas especialmente relacionadas a alimentación balanceada, uso de suplementos con micronutrientes, asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, y asistencia y cumplimiento de las vacunas programadas.

Si bien cada municipalidad puede presentar desafíos de gestión diversos, existen similitudes respecto a los objetivos en salud y nutrición, infraestructura de agua y saneamiento y gestión de residuos, por mencionar algunos temas.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se han implementado año a año los planes de incentivos municipales, que otorgan recursos adicionales a los municipios que alcanzan metas pactadas.

A partir de la última semana de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) viene liderando una serie de reuniones y talleres de inducción con las nuevas autoridades municipales, con el fin de propiciar una adecuada transferencia de gestión y asegurar la continuidad de la prestación de servicios. Los talleres se llevarán a cabo en Lima y en las 25 de regiones del país.

Todo ello es meritorio, pero se puede hacer más. Tanto la PCM como el MEF podrían premiar con recursos adicionales a aquellos municipios que replican prácticas como las del municipio de Indiana y otros municipios que han logrado mucho con pocos recursos, de manera íntegra y transparente, de cara al ciudadano.

Gestionar mejor el conocimiento en la administración pública y contar con referentes locales haría que muchos municipios no empiecen de cero, sino que tengan una base sólida desde donde impulsar el desarrollo integral en los próximos cuatro años.