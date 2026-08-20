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Resumen

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Pablo Cateriano Llosa, profesor de Imagen Corporativa y Reputación de la Universidad de Lima, analiza la autenticidad profesional en tiempos de la IA. (Foto: iStock)
Pablo Cateriano Llosa, profesor de Imagen Corporativa y Reputación de la Universidad de Lima, analiza la autenticidad profesional en tiempos de la IA. (Foto: iStock)
/ Laurence Dutton
Por Pablo Cateriano Llosa

Con una frecuencia cada vez mayor, los estudiantes, profesionales y empresarios recurren a la IA para redactar y publicar sus posts en redes sociales. Este fenómeno de reemplazo de contenidos digitales propios ha crecido vertiginosamente en los últimos meses. Y la red social que registra la mayor injerencia de la IA es LinkedIn.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.