La clave para transformar rentabilidad en valor para el cliente

Una gestión financiera eficiente es la columna vertebral que permite a las aseguradoras ofrecer productos competitivos y sostenibles. En un mercado que crece, pero aún presenta oportunidades (baja penetración —2,06% del PBI al primer trimestre de 2025, según Apeseg—), optimizar el capital, el perfil de inversión, la tarificación (‘pricing’) y la gestión de riesgos se traduce en primas justas, coberturas adecuadas y mayor valor para el cliente.

En el ramo vida, especialmente en productos de largo plazo como las Rentas Vitalicias y las Rentas Particulares, la gestión financiera cumple un doble propósito: ofrecer precios competitivos y un servicio de calidad a los clientes, garantizando a la vez un retorno sostenible para los accionistas.

Lograr este equilibrio requiere medir de manera constante el rendimiento del portafolio de inversiones y mantener un balance adecuado entre riesgo y retorno. Un ‘pricing’ apropiado —la correcta definición de tasas y primas— permite maximizar el ‘spread’ técnico, diferencia entre los ingresos por inversiones y las obligaciones hacia los asegurados. Un ‘spread’ consistente se traduce en mejores rentas y en la posibilidad de destinar más recursos a un servicio eficiente y de calidad.

La naturaleza de largo plazo de este negocio exige también un cuidadoso calce de obligaciones. Las rentas vitalicias y particulares demandan inversiones estructuradas que aseguren flujos alineados con los pagos futuros, garantizando el cumplimiento oportuno de las rentas a tasas competitivas sin comprometer la solvencia de la aseguradora.

Asimismo, la gestión financiera debe velar por la solvencia y el fondeo estructural de largo plazo que sustenten el crecimiento del negocio. En paralelo, una ejecución eficiente del gasto administrativo permite generar ahorros que se traducen en mejores precios para los clientes y mayores retornos para los accionistas.

El mercado asegurador peruano mantiene un dinamismo alentador. Aprovechar este crecimiento exige disciplina financiera, eficiencia y visión de largo plazo. Solo así se maximiza el valor para el cliente: primas competitivas, coberturas pertinentes y beneficios tangibles que fortalezcan la confianza y el desarrollo del mercado asegurador.