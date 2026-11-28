En estos días, seguramente muchos hemos dedicado algún tiempo a revisar las ofertas del Black Friday. Algunos, buscando aquello que teníamos pensado comprar desde hace meses; otros, dejándonos llevar por la posibilidad de encontrar una buena oportunidad. Lo curioso es que cada vez más personas se preguntan si el descuento que tienen delante es realmente un descuento.

Un reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG), realizado entre más de 10.000 consumidores de diez países, señala que el 81% de quienes conocen el Black Friday planea comprar, pero solo el 54% confía en que los descuentos sean reales.

¿Qué ha sucedido para que una actividad tan cotidiana como comprar nos genere tanta desconfianza?

Probablemente, parte de la responsabilidad esté en las propias empresas. Hemos acostumbrado al consumidor a vivir en una permanente temporada de descuentos. Celebramos aniversarios, liquidaciones, cambios de temporada y fechas comerciales que se suceden sin que necesariamente exista una diferencia sustancial entre ellas.

Al mismo tiempo, la tecnología está cambiando nuestra manera de tomar decisiones. Según BCG, el 56% de quienes planean comprar durante estas campañas ya ha utilizado inteligencia artificial para sus compras o tiene previsto hacerlo. Hoy resulta mucho más sencillo comparar precios, conocer experiencias de otros compradores y evaluar si aquello que nos ofrecen realmente vale lo que cuesta.

Después de muchos años trabajando con empresas y marcas, tengo la impresión de que, en ocasiones, dedicamos demasiado tiempo a pensar en cómo conseguir una venta y bastante menos a entender qué sucede con el cliente después de haberla realizado.

Y es precisamente ahí donde se construye buena parte de la confianza: cuando un producto cumple nuestras expectativas, cuando una empresa reconoce un error, cuando alguien nos atiende adecuadamente ante un reclamo o cuando las condiciones de una promoción son tan claras como el anuncio que nos motivó a comprar.

En el Perú, donde la desconfianza está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, las empresas tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestros resultados económicos. La manera en que nos relacionamos con nuestros clientes también contribuye a construir la sociedad en la que vivimos. No se trata de cuestionar los descuentos ni de dejar de aprovechar las oportunidades comerciales. Se trata de entender que, detrás de cada transacción, existe una persona que deposita una pequeña cuota de confianza en una organización.

Ahora que empieza la campaña navideña y muchas empresas concentran sus esfuerzos en alcanzar los objetivos del año, sería interesante que, además de preguntarnos cuánto hemos vendido, nos preguntáramos cuántos de esos clientes estarían dispuestos a regresar, incluso cuando ya no tengamos nada en oferta. Quizá esa sea una de las mejores maneras de medir el verdadero valor de una empresa.