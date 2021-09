Conforme a los criterios de Saber más

Las empresas todavía pueden solicitar nuevas suspensiones perfectas de labores hasta octubre de este año. Este mecanismo, que se encuentra vigente hasta 30 días calendario luego de terminado el Estado de Emergencia Sanitaria, es un respiro para las empresas golpeadas por la pandemia.

“Habrá novedades en los próximos días”, dijo la semana pasada el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, con respecto a lo que, según él, es un pedido de la clase trabajadora: la derogación de la Suspensión Perfecta de Labores (SPL).

Durante la primera semana de setiembre, el Ejecutivo anunció la implementación de una mesa de trabajo conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el propio Ministerio de Trabajo, para viabilizar la derogación de la mencionada norma.

No obstante, desde el punto de vista legal, para lograr la SPL que el Gobierno habilitó en abril del 2020, sola haría falta que el Ejecutivo publique un Decreto de Urgencia ordenando su derogatoria. Ello no debería afectar a las suspensiones que se encuentran en curso, pues solo serviría para prohibir que se utilice este mecanismo en el futuro.

En agosto se contabilizaron 292 solicitudes de SPL pendientes de resolución, que representaban el 1,45% del total de los requerimientos desde abril del 2020. Estos, que ascienden a más de 20 mil, se concentran en Lima (80% de los pedidos a nivel nacional).

Dado que aún no es visible el fin de la COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá adecuarse a las distintas realidades que se presenten en el futuro y, al mismo tiempo, continuar defendiendo los derechos de los trabajadores peruanos. No por cumplir con esto último debe descuidar a las principales fuentes de trabajo del país: las empresas formales. El no sobrecargarlas implica ponerse un poco más al centro en el eje político-laboral, pues no solo se trata de no atacar a las empresas que ya existen, sino de no desincentivar la formalización y creación de nuevas unidades de trabajo.

La derogación de la SPL aparece como cuarto punto en la llamada “Agenda 19”, lista de iniciativas prioritarias para el MTPE que fue resumida en la diapositiva 10 de la presentación que expuso el ministro Maraví en el Congreso de la República el último martes. A raíz de ello, durante la última semana mucho se ha debatido, explicado, argumentado y expuesto sobre las iniciativas presentadas en dicho ‘slide’, como el mecanismo idóneo para plantear el incremento de la RMV, la inconveniencia de trasladar SERVIR fuera de la PCM y la imposibilidad de retirar del Tribunal Constitucional las demandas referidas a la eliminación del régimen CAS y la negociación colectiva. Vale mencionar que, en relación al último punto, el ministro indicó vía Twitter, el jueves pasado, que en ningún momento señaló que su despacho presentaría el desistimiento de dichas demandas, sino que solo hizo saber a la comisión los pedidos de los trabajadores que recoge en su agenda de trabajo prioritaria sectorial.

Lejos de programas técnicos que impulsen la empleabilidad en el país en el corto, mediano y largo plazo, más que una agenda, la diapositiva 10 parece más bien un mapa de posiciones políticas, que más allá de ejecutarse o no, deja claro que aún hay mucho por pensar y diseñar en aras de impulsar la recuperación económica que tanto necesita el Perú.