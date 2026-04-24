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Natalia Márquez, gerente general de Visa para Perú, analiza la digitalización, el nuevo aliado del empredendro en Perú | Foto: Freepik.
Natalia Márquez, gerente general de Visa para Perú, analiza la digitalización, el nuevo aliado del empredendro en Perú | Foto: Freepik.
Por Natalia Márquez

En Perú, hablar de emprendimiento es hablar de las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan más del 99% del tejido empresarial y generan más del 60% del empleo formal; un ecosistema que enfrenta el desafío de evolucionar en un entorno cada vez más digital.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.