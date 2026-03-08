Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Medida temporal del Minedu dispone clases remotas del 9 al 13 de marzo en colegios, universidades e institutos de Lima y Callao. Foto: Andina/Referencial.
Por José Carlos Saavedra

El 6 de marzo, el Ministerio de Educación dispuso que los colegios de Lima Metropolitana y el Callao pasaran a clases remotas durante una semana. La razón: una deflagración en el gasoducto de Camisea, en Cusco, que interrumpió el suministro de gas natural hacia Lima. El Gobierno argumentó que la medida buscaba reducir la movilidad urbana mientras se restablecía el abastecimiento. Efectivamente la crisis energética es real y exige respuestas, pero la medida educativa es muy cuestionable.

