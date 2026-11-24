“La desigualdad de género no solo es injusta, también es estúpida desde el punto de vista económico”, según Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Coincido. Aunque añadiría que en el Perú hay algo más: pretender cerrar las brechas de género sin enfrentar la violencia contra las mujeres es, además, una contradicción.

Las cifras deberían indignarnos. En el Perú, casi una de cada dos mujeres de 15 a 49 años que ha tenido pareja sufrió violencia de su esposo o compañero alguna vez. En Apurímac, la proporción alcanza a dos de cada tres. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron cerca de 170 mil casos, el triple que una década atrás. Y lejos de mostrar señales de retroceso, entre enero y setiembre de 2026 se atendieron aproximadamente 137 mil casos, 6% más que en el mismo periodo de 2025. No son hechos aislados; es un problema estructural, enorme y que sigue creciendo. ¿Cuántas cifras más necesitamos para dejar de tratar la violencia contra las mujeres como un problema secundario?

Hablamos de promover el empleo femenino, ampliar la participación política y cerrar la brecha salarial. Todo necesario. Pero ¿qué posibilidades reales tiene una mujer de sostener un empleo, estudiar o emprender cuando vive bajo amenaza? ¿Y cómo abandona una relación violenta si no cuenta con ingresos propios para sostenerse y cuidar a sus hijos? La violencia resta autonomía económica, y sin ingresos propios es mucho más difícil escapar de ella. Este círculo no se rompe con una campaña cada noviembre.

A eso se suma la desigualdad económica. Según el IPE, en 2025 las mujeres ganaron en promedio 25.5% menos que los hombres. Cada vez que damos esta cifra, no falta quien argumente que los hombres eligen carreras mejor pagadas o tienen más experiencia, como si eso cerrara la discusión. Por eso, en el IPE estimamos la brecha salarial ajustada: incluso entre hombres y mujeres con edad, educación, ubicación y experiencias similares, ellas ganan 19.7% menos. Y lo peor es que casi no hemos avanzado: en la última década, esta brecha ha fluctuado entre 19% y 23%. Tampoco habrá paridad laboral real mientras las mujeres sigan dedicando más del doble de horas que los hombres al trabajo doméstico no remunerado.

Las ganancias económicas de cerrar estas brechas son enormes, y la evidencia es contundente. Según el Banco Mundial, si la participación laboral femenina en el Perú se equiparara a la masculina hacia 2032, el PBI per cápita proyectado para 2050 podría ser 17.7% mayor que bajo las tendencias actuales. No se trata de medir el valor de las mujeres por cuánto producen, sino de reconocer que seguir desaprovechando su potencial es, además de injusto, económicamente absurdo.

Para aprovechar el potencial de las mujeres y elevar la productividad del país necesitamos sistemas de cuidado, empleo y autonomía económica. Pero también protección efectiva, prevención y justicia oportuna. Son políticas que deben avanzar juntas, no una después de la otra.

Este 25 de noviembre no basta con condenar la violencia. Mientras cada mujer no pueda vivir segura ni decidir libremente sobre su futuro, hablar de igualdad de oportunidades seguirá siendo una promesa vacía. Y desde el punto de vista económico, una estupidez.