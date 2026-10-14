icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nuno Lopes Alves, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, analiza la evolución de la confianza en los pagos (Foto referencial: Magnific)
Nuno Lopes Alves, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, analiza la evolución de la confianza en los pagos (Foto referencial: Magnific)
Por Nuno Lopes Alves

Hay algo curioso sobre las tecnologías que realmente transforman nuestra vida. Cuando funcionan bien, dejamos de verlas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.