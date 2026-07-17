Hay partidos que se juegan en el campo. Y hay partidos que se juegan en la imaginación del mundo mucho antes de que suene el pitazo inicial. La final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey pertenece a esa segunda categoría — un encuentro que trasciende el resultado, que ya tiene su propia narrativa antes de jugarse, y que desde la industria del deporte y el marketing representa algo que difícilmente volveremos a ver.

La historia que rodea a este Argentina vs. España empieza en 2007, en un vestuario del Camp Nou. Un joven de 20 años, tímido, que no sabía muy bien cómo sostener a un bebé, posaba para un calendario solidario del diario Sport junto a UNICEF y la Fundación FC Barcelona. El fotógrafo Joan Monfort recuerda que todo se relajó cuando apareció un patito de goma. En esa imagen, Lionel Messi bañaba a un bebé de apenas seis meses llamado Lamine Yamal, cuya familia había ganado un sorteo para participar en la sesión fotográfica. Nadie en esa habitación imaginó lo que esa imagen significaría casi dos décadas después.

La fotografía permaneció prácticamente desconocida hasta que el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, la compartió en redes sociales en la previa al partido de España ante Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. La viralización fue inmediata. Hoy, con ambos jugadores en lados opuestos de la final más esperada del torneo, esa imagen se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos que el fútbol ha producido en años. No porque alguien la diseñara así — sino precisamente porque nadie lo hizo.

Dentro del campo, los números hablan solos. Messi y Mbappé comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno, pero la actuación de Messi en este torneo tiene una dimensión adicional: es su sexto Mundial, probablemente el último, y está siendo su mejor actuación individual dentro de una Copa del Mundo. A los 39 años, el mejor jugador de la historia está escribiendo el capítulo final de su carrera internacional en el escenario que merece.

Fuera del campo, la dimensión económica de este partido no tiene precedente.

Con la venta oficial de la FIFA agotada, los boletos en el mercado de reventa se ofrecen desde US$7.000 dólares hasta US$39.000 para el partido entre Argentina y España. Los paquetes VIP de hospitalidad llegan a superar los US$57.000 por persona. Para ponerlo en perspectiva: en la final de Qatar 2022, el asiento más caro costaba aproximadamente US$1.600. La diferencia no es de precio, es de categoría de evento.

La región de Nueva York y Nueva Jersey proyecta un impacto económico de US$3.300 millones gracias al Mundial, con más de 26.000 empleos generados y más de 1,2 millones de visitantes, según el comité organizador local. La final sola, como partido más convocante del torneo más visto de la historia, concentra una porción desproporcionada de ese impacto.

A eso se suman los premios que distribuirá la FIFA. El torneo tiene un pool total de US$871 millones — el más grande en la historia del fútbol — con el campeón recibiendo US$50 millones en premios por rendimiento, más pagos de preparación garantizados. El subcampeón recibirá US$33 millones. En Qatar 2022, Argentina recibió US$42 millones por ganar. El fútbol, como negocio global, nunca había movido estas cifras.

Y luego está el show del entretiempo. Por primera vez en la historia del Mundial, la final tendrá un espectáculo musical en el descanso, con Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber como cabezas de cartel, en una producción curada por Chris Martin de Coldplay. El show podría extender el entretiempo hasta 30 minutos, superando el límite habitual de 15 minutos establecido en las reglas del juego. El fútbol adoptando el formato del Super Bowl no es una coincidencia — es una declaración de intenciones sobre el tipo de producto que la FIFA quiere construir para las próximas décadas.

Desde el marketing deportivo, lo que este partido ilustra con más claridad que cualquier otro evento reciente es el valor de la narrativa. La final del domingo no es solo Argentina vs. España. Es Messi despidiéndose por la puerta grande vs. Yamal comenzando una era. Es la foto de 2007 convertida en realidad. Es el estadio más caro de la historia rodeado de un show de entretiempo sin precedentes y premios récord.

Ninguna agencia de publicidad del mundo podría haber diseñado esta historia. Y sin embargo, es la historia que el fútbol está contando al mundo este domingo. Eso es exactamente lo que hace que el deporte sea irreemplazable como plataforma.