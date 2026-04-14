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Resumen

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Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza la herencia y los retos económicos. | Foto: Andina/ Referencial.
Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza la herencia y los retos económicos. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Hugo Perea

El próximo gobierno recibirá un país creciendo alrededor de su nivel potencial, a una tasa del 3,0%. Es lo que da hoy nuestra economía. Atrás quedaron los años de tasas de crecimiento promedio anual superiores al 6,2%. La diferencia es sustancial y tiene implicancias para el bienestar social. Con un crecimiento sostenido de 6,2%, la capacidad adquisitiva de un peruano promedio se duplicaría en poco más de trece años. En cambio, con una tasa de solo 3% llegar al mismo resultado tomaría 35 años. En un país con tantas expectativas de mejora y brechas por cerrar, claramente acelerar el crecimiento debería ser una de las prioridades del próximo gobierno.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.