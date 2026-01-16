La IA: el copiloto de un sistema exigente

La aviación siempre ha sido una industria marcada por la innovación, pero pocas veces como hoy esa innovación ha sido tan silenciosa y decisiva. En una industria altamente exigente, donde el tiempo y la seguridad son críticos, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que está transformando la forma en que planificamos y operamos los vuelos.

En nuestro país -y en general en Latinoamérica- a la necesidad de recuperar la demanda aérea se le suman otros desafíos relevantes: limitaciones de infraestructura aeroportuaria que restringen la capacidad operativa, nuevas exigencias regulatorias e incrementos en los costos. Resolver todas estas variables en simultáneo no es simple, y justamente es ahí donde la tecnología comienza a marcar una diferencia concreta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Hoy, la IA ya está integrada en procesos críticos de la aviación. En SKY, por ejemplo, utilizamos modelos predictivos que integran información meteorológica, restricciones aeroportuarias y condiciones del espacio aéreo sobrevolado. Con estos datos, optimizamos anticipadamente las rutas y niveles de vuelo, reduciendo cambios imprevistos y desvíos de ruta. El resultado es una operación más predecible, con menor consumo de combustible y una mejor experiencia de viaje.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial en mantenimiento predictivo, que permite anticipar necesidades técnicas antes de que se conviertan en eventos no programados, reforzando la seguridad operacional y reduciendo los tiempos fuera de servicio. Resultados especialmente importantes en una industria en la que cada minuto cuenta.

Estos modelos son cada vez más accesibles y están diseñados para integrarse con los distintos sistemas de las aerolíneas e incluso con los del control de tránsito aéreo. Esta interoperabilidad resulta clave en un escenario donde la eficiencia no depende solo de una compañía, sino en la coordinación de todo el ecosistema aeronáutico, lo que permite reducir los tiempos de coordinación y mejorar significativamente la toma de decisiones con información integral y en tiempo real.

¿Y qué significa todo esto para los pasajeros? Vuelos más confiables, menos retrasos asociados a contingencias operacionales y, en el largo plazo, tarifas más competitivas gracias a una estructura de costos liviana. Una aviación más eficiente es también más sostenible, un factor que cada vez es más valorado por los quienes eligen volar.

Entendemos la innovación tecnológica como un pilar estratégico para enfrentar los desafíos actuales de la industria. Contar con una flota moderna y el uso intensivo de herramientas digitales como la inteligencia artificial nos ha permitido avanzar de manera concreta en la reducción de nuestra huella ambiental, sin comprometer la seguridad ni la experiencia a bordo.

En un país como el Perú, en donde el sector aeronáutico enfrenta un clima de desafíos estructurales, el uso de la IA no resolverá problemas de fondo, pero sí es una herramienta real que nos ayuda a sostener la operación aérea y la conectividad del país.