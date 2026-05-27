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Resumen

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Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza la IA transformará la industria. El consumidor seguirá definiéndola
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza la IA transformará la industria. El consumidor seguirá definiéndola
Por Cristiano Sampaio

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la industria alimentaria. Pero, el verdadero desafío no es tecnológico, es entender qué cosas nunca deberían perder el componente humano.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.