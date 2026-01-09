¿La IA y la crisis de la memoria RAM?

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor relevante del crecimiento global, su capacidad para automatizar procesos complejos y brindar soluciones ágiles, que al humano le demandaría una mayor cantidad de tiempo, permite impulsar la productividad y reducir costos.

De acuerdo con la base de datos de OECD.AI, durante los últimos años la inversión en IA ha tenido un crecimiento constante. Durante el periodo 2015 – 2025, la inversión en IA creció a una tasa promedio anual de 20%, alcanzando un monto de US$ 258 mil millones en 2025. No obstante, este creciente auge estaría generando algunos desequilibrios en el mercado hardware, específicamente, en el de las memorias RAM.

La IA es altamente intensiva en memoria. A diferencia de las computadoras personales o celulares, la IA requiere procesar grandes volúmenes de datos en paralelo y a gran velocidad para la elaboración de sus modelos de lenguaje. Por ello, las memorias HBM (High Bandwith Memory) se han convertido en el insumo esencial de este ecosistema. El crecimiento de la IA ha disparado la necesidad por estas memorias especializadas, generando que la industria de proveedores de memorias desplace la producción de memorias RAM convencionales por la especializadas (HBM).

Pero, ¿por qué la producción de memorias especializadas desplazaría a las convencionales? El punto clave de esta respuesta se centra en la capacidad productiva del sector. Las HBM y las memorias RAM para celulares y laptops comparten los mismos recursos industriales para su elaboración: fábricas, obleas de silicio, capital, entre otros. Es decir, si bien no compiten tecnológicamente, compiten en capacidad productiva.

Los grandes productores de memorias, Samsung, SK Hynix y Micron, como parte de su estrategia de mercado, han reorientado su oferta hacia los segmentos de mayor margen, es decir, hacia la producción de memorias especializadas. Samsung, en su último reporte trimestral de 2025, confirmó que su enfoque para el 2026 se centrará en la producción de memorias HBM4 para IA, memoria que recientemente ha recibido buenos comentarios de NVIDIA, empresa que lidera el mercado mundial en computación de IA. Por su parte, SK Hynix y Micron ya han señalado, en sus respectivos reportes financieros, que su producción está comprometida hasta finales de 2026, lo que refuerza la idea de la escasez de memorias RAM convencionales.

Este cambio responde a una decisión estratégica de los principales productores: asignar capacidad a sus productos más rentables. Las implicancias económicas son claras. Con una oferta restringida de memorias RAM y una demanda alta por bienes de consumo que la requieren, podría decirse que la era de la memoria RAM barata estaría llegando a su fin, al menos en el corto y mediano plazo. De hecho, este incremento de precios ya se observa en el mercado. De acuerdo con PcPartPicker, plataforma líder en monitoreo de precios de componentes informáticos, el kit de memoria RAM estándar de 16GB (2x8GB) se ha casi duplicado entre septiembre de 2025 y enero de 2026.