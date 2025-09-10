La importancia de adaptarse en tiempos de cambio

En el mundo empresarial actual, el cambio no es una opción, sino una necesidad constante. Las marcas deben anticiparse a las diferentes tendencias y adaptarse a nuevas preferencias de consumo, que evolucionan a gran velocidad. Hoy en día, los consumidores esperan mucho más que productos de calidad: buscan compañías que tengan un propósito claro, que apuesten por la sostenibilidad y que comuniquen con transparencia.

En este contexto, la renovación de una identidad se convierte en una herramienta estratégica que va más allá de la simple actualización de un logo o el rediseño de un empaque. Se trata de un proceso integral de escucha y análisis que permite comprender de manera más profunda las aspiraciones, hábitos y preocupaciones de los consumidores. Su propósito central radica en generar una conexión auténtica con ellos y, al mismo tiempo, reafirmar la esencia de la organización.

A su vez, las nuevas tendencias nos retan a innovar de forma continua y a demostrar que estamos a la vanguardia en temas que hoy son prioritarios: la nutrición, la sostenibilidad y la calidad. Además, esto implica comunicar con claridad por qué existimos, cuál es nuestro rol en la vida de las familias y de qué manera contribuimos al desarrollo de la sociedad peruana. En otras palabras, se trata de responder algunas preguntas clásicas: ¿por qué existimos? ¿quiénes somos?¿qué representamos? y ¿cómo aportamos valor a la vida de las personas? Frente a ello, el estudio Total Brands 2024 reveló que el 59% de sus encuestados perciben de forma muy activa a las compañías en los procesos de ‘rebranding’; pese a ello, el 49% no logra conectar con estos. Esto demuestra que la coherencia y la autenticidad son claves en cualquier proceso de cambio.

Las marcas ahora entienden que forman parte de la vida cotidiana. Por ello, el compromiso consiste en mantenerse vigente sin perder la esencia que las caracteriza. El ‘rebranding’ implica construir sobre el pasado y fortalecer la confianza a lo largo de los años; no obstante, también supone un movimiento delicado: si no se gestiona con cuidado, puede generar rechazo entre los consumidores. Por ello, cada ajuste en la propuesta de valor debe ser un reflejo de una historia que ya existe y que debe ser proyectada hacia el futuro.

Para un ‘rebranding’ efectivo, es indispensable observar con atención y escuchar activamente a los consumidores, además de realizar pruebas previas que permitan validar la dirección del cambio. La clave del éxito radica en la evaluación constante.

Entonces, cuando una marca logra conectar con su audiencia, el resultado es potente: se convierte en una propuesta coherente, que inspira y que mantiene la cercanía con quienes siempre la han acompañado. Es un ejercicio de transformación que asegura la vigencia y la convierte en memorable, ocupando un lugar irremplazable en la mente y en el corazón de las personas.

En Gloria, estamos convencidos de que este camino es clave para seguir creciendo de manera sostenible. Por ello, recientemente hemos lanzado nuevas presentaciones de Yogurt Gloria y lanzado el nuevo branding de PRO y Bonlé, reafirmando nuestro compromiso de innovar, evolucionar y ofrecer productos que acompañen mejor la vida de las familias peruanas.

Y es que si algo nos han enseñado nuestras ocho décadas de historia en el mercado peruano es que la confianza se construye todos los días, y será siempre la base sobre la cual proyectamos el futuro.