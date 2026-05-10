La independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica. Cuando la política monetaria está protegida de presiones políticas de corto plazo, es más probable preservar el valor de la moneda y crear un entorno propicio para la inversión, el empleo y el crecimiento. Nuestra historia ha demostrado que sin estabilidad macroeconómica no hay desarrollo posible.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, recordó que la autonomía del banco no nace en la Constitución de 1993 (C93), sino en la Constitución de 1979 (C79). Surgió como una reivindicación tras una década oscura en la que el BCRP perdió toda independencia. Durante la dictadura militar se creó el Consejo de Política Monetaria, presidido por el ministro de Economía y con autoridad superior al directorio del BCRP. En los hechos, el banco pasó a ser un brazo operativo del voraz gobierno. La C79 devolvió al BCRP la conducción de la política monetaria y estableció un directorio de siete miembros con reglas de nombramiento y remoción para limitar interferencias del Ejecutivo. Esta arquitectura nos resulta familiar porque, en lo esencial, rige hasta hoy.

Velarde menciona este origen para subrayar que la independencia puede declararse de jure y, aun así, ser ignorada de facto. Un ejemplo claro fue el DS 159-87-EF, que establecía que correspondía al BCRP fijar el tipo de cambio “de acuerdo a la política cambiaria que fije el Ministerio de Economía y Finanzas”. No es un error de tipeo: la política cambiaria del Ejecutivo, en abierta y desvergonzada interferencia con las funciones del BCRP. En ese mismo contexto, el entonces presidente del banco, Pedro Coronado, intentó apagar la maquinita que financiaba el déficit fiscal, pero terminó renunciando en 1989 tras presiones del gobierno antes de las elecciones municipales.

¿Y qué aportó la C93? Muchísimo. El artículo 84 prohíbe explícitamente que el BCRP financie al erario. Esa aparentemente inocua frase eliminó de un plumazo varios trucos y artimañas, desde entonces inconstitucionales, con los que se burlaba la autonomía monetaria: leyes especiales, refinanciamientos encubiertos o el uso del Banco de la Nación y la banca de fomento para financiar indirectamente al gobierno. Como ha mostrado Luis Jácome, el índice de independencia del BCRP pasó del mínimo histórico de 0,60 en la década de 1970 a 0,75 tras la C79 y a cerca de 0,95 después de la C93, uno de los niveles más altos de América Latina. Los resultados han sido elocuentes: desde entonces el Perú ha mantenido inflaciones bajas y estables, comparables con las de economías avanzadas.

Pero ninguna arquitectura institucional es completamente inexpugnable. La independencia del BCRP requiere no solo buenas reglas, sino también personas responsables dispuestas a ejercerla y defenderla. Por eso preocupa que en cada campaña electoral reaparezcan propuestas de algunos nostálgicos que quieren regresar a los años ochenta, transformando al BCRP en una banca de fomento o usando las reservas internacionales para fines en conflicto con su mandato. Tan cegados por la promesa del poder y la nostalgia de la maquinita que parecen creer que no hay lección histórica que valga.