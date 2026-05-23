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Resumen

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David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, analiza la insoportable ineficiencia del Estado para La Mirada. (Foto: gob.pe)
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, analiza la insoportable ineficiencia del Estado para La Mirada. (Foto: gob.pe)
/ EDITORA PERU
Por David Tuesta Cárdenas

Para millones de peruanos, el Estado se ha convertido en una experiencia cotidiana de frustración. El drama del ciudadano peruano no es abstracto sino real. La sensación permanente de que el Estado consume enormes recursos, pero devuelve resultados cada vez más pobres.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.