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Resumen

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Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, analiza la máquina de la irresponsabilidad
Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, analiza la máquina de la irresponsabilidad
Por Felipe Ortiz de Zevallos

Cibernética suena a ciencia algo compleja, pero es aquella que estudia los sistemas de comunicación y control, tanto en seres vivos como en máquinas. Su objetivo es entender cómo fluye la información, cómo se procesa ésta, y cómo podrían los diversos sistemas autorregularse adecuadamente para alcanzar sus objetivos. La palabra proviene del griego ‘kybernētikos’, que significa el arte de “pilotear una nave”. Podría sugerirse una interpretación imaginativa: la cibernética sería la disciplina que ayuda a construir botes que puedan pilotearse bien.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.