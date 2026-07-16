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Resumen

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Claudio Cáceres, VP de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minera Las Bambas, analiza la minería y el nuevo paradigma del desarrollo territorial.
Claudio Cáceres, VP de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minera Las Bambas, analiza la minería y el nuevo paradigma del desarrollo territorial.
Por Claudio Cáceres

Durante muchos años, la relación entre minería y comunidades en el Perú se movió dentro de una lógica predecible: la empresa financiaba obras o programas sociales, las comunidades esperaban beneficios tangibles y el Estado aparecía de manera intermitente. Ese modelo, aunque permitió resolver problemas puntuales, también demostró rápidamente sus límites.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.