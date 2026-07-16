Durante muchos años, la relación entre minería y comunidades en el Perú se movió dentro de una lógica predecible: la empresa financiaba obras o programas sociales, las comunidades esperaban beneficios tangibles y el Estado aparecía de manera intermitente. Ese modelo, aunque permitió resolver problemas puntuales, también demostró rápidamente sus límites.

Hoy empieza a tomar forma un enfoque distinto. No es todavía la norma en todo el sector, pero sí una tendencia cada vez más visible: pasar del asistencialismo a estrategias de desarrollo territorial de largo plazo.

La diferencia no es menor. Mientras el modelo tradicional se centraba en la entrega de proyectos o compensaciones, el nuevo enfoque busca construir capacidades económicas sostenibles en los territorios donde operan las minas. En otras palabras, no se trata solo de transferir recursos, sino de generar oportunidades productivas que sobrevivan más allá de la operación minera.

Este cambio responde a una realidad evidente: en el Perú, la sostenibilidad de los proyectos mineros depende tanto de la geología como de la legitimidad social. Y esa legitimidad no se construye únicamente con inversión social, sino con participación económica y desarrollo local.

Algunas operaciones mineras ya experimentan con este enfoque. Antamina, en Áncash, impulsa empresas comunales y fortalecimiento de la gestión local; Quellaveco de Anglo American, en Moquegua, desarrolla capacitación laboral y proveedores regionales; Las Bambas, en Apurímac, promueve la formación de empresas comunales para el transporte de concentrado. En los tres casos, la apuesta es integrar a las comunidades a la economía minera y no solo a sus beneficios sociales.

Este enfoque coincide con lo que diversos especialistas denominan desarrollo territorial, un modelo en el que empresas, Estado y comunidades coordinan esfuerzos para generar crecimiento económico sostenible en las regiones mineras.

Nada de esto significa que los conflictos hayan desaparecido ni que el modelo esté plenamente consolidado (el Perú sigue enfrentando tensiones recurrentes en torno a proyectos extractivos), pero sí sugiere que algo empieza a cambiar en la forma en que parte del sector minero entiende su rol en el territorio. La sostenibilidad de la minería ya no depende solo de lo que produce, sino del desarrollo que logra generar en los territorios donde opera.