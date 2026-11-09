Hasta hace algunos años, estudiar en una universidad del extranjero significaba, casi siempre, hacer las maletas. Había que asumir los gastos de vivir en otro país, alejarse de la familia y, muchas veces, dejar de trabajar o reorganizar por completo la rutina. Para muchas personas, esa posibilidad quedaba fuera de su alcance, por más que tuvieran el interés y la capacidad de hacerlo.

Hoy, la tecnología está cambiando esa realidad. Cada vez es más posible acceder a una formación internacional sin tener que mudarse a otro país. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿necesitamos estar físicamente en otro lugar para aprender de él?

Las cifras ayudan a entender por qué vale la pena plantearlo. Según el primer Informe mundial sobre tendencias de la educación superior 2026 de la UNESCO, la matrícula universitaria mundial llegó a los 269 millones de estudiantes en 2024, más del doble que hace dos décadas. Sin embargo, solo alrededor del 3 % de los estudiantes de educación superior estudia fuera de su país. La educación universitaria ha crecido, pero la experiencia de estudiar en el extranjero sigue estando al alcance de una minoría.

En ese escenario, la educación virtual abre nuevas posibilidades. Una persona puede estudiar en una universidad de otro país sin dejar su empleo, alejarse de su familia o cambiar de ciudad. Para quienes tienen poco tiempo o viven lejos de los principales centros educativos, esto puede marcar una diferencia importante. No se trata de reemplazar la experiencia de estudiar presencialmente en el extranjero, sino de ampliar las opciones para acceder a una formación internacional.

Sin embargo, eliminar la distancia física no significa que todas las barreras hayan desaparecido. La conectividad, el acceso a dispositivos, la calidad académica y el acompañamiento al estudiante siguen siendo determinantes. La educación virtual no debe medirse únicamente por su capacidad de llegar a más personas, sino por su capacidad de ofrecer experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes.

Además, importa qué aprendemos y cómo usamos ese conocimiento. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial estima que seis de cada diez trabajadores necesitarán actualizar sus habilidades antes de 2030. La inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando distintas profesiones, y capacidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas son cada vez más necesarias. Por eso, aprender ya no puede limitarse a una etapa de la vida: necesitamos seguir formándonos a medida que cambia nuestro trabajo.

Las universidades tienen el reto de responder a esta realidad con propuestas flexibles y conectadas con los desafíos del mundo laboral. En DRU, por ejemplo, busca que los estudiantes apliquen lo aprendido a través de casos reales y desarrollen las habilidades que necesitan los profesionales de hoy para afrontar los cambios y responder a las demandas de sus respectivas áreas.

La educación está dejando de depender exclusivamente de un lugar físico. Lo importante ahora es que esa nueva libertad permita a más personas acceder a conocimientos de calidad y convertirlos en oportunidades reales. Porque el lugar desde el que estudiamos puede cambiar; las oportunidades que una buena educación nos abre deberían ser cada vez mayores.