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Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University, analiza la nueva geografía de la educación: el conocimiento ya no depende de dónde estés
Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University, analiza la nueva geografía de la educación: el conocimiento ya no depende de dónde estés
/ SrdjanPav
Por Luciano Velazco

Hasta hace algunos años, estudiar en una universidad del extranjero significaba, casi siempre, hacer las maletas. Había que asumir los gastos de vivir en otro país, alejarse de la familia y, muchas veces, dejar de trabajar o reorganizar por completo la rutina. Para muchas personas, esa posibilidad quedaba fuera de su alcance, por más que tuvieran el interés y la capacidad de hacerlo.

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