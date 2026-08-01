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Resumen

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Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza la primera política social para La Mirada. Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza la primera política social para La Mirada. Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Oswaldo Molina

Con el inicio del nuevo gobierno, es natural que se abra un intenso debate sobre las prioridades que deben orientar los próximos cinco años. Como es de esperarse, la seguridad ciudadana, la educación, la salud y el empleo aparecen, con razón, entre las principales preocupaciones de los peruanos. Y es que todas ellas merecen atención si buscamos mejorar el bienestar de la mayoría de nuestros compatriotas. Sin embargo, en medio de esa discusión, solemos olvidar un elemento que rara vez ocupa el centro del debate, pero que hace posible avanzar en todos esos frentes: la estabilidad macroeconómica.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.