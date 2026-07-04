Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cada generación enfrenta una nueva frontera en la modernización del Estado. Primero fue informatizar la administración pública. Después, digitalizar trámites y acercar los servicios al ciudadano. Hoy la nueva frontera es la Inteligencia Artificial (IA).
Cada generación enfrenta una nueva frontera en la modernización del Estado. Primero fue informatizar la administración pública. Después, digitalizar trámites y acercar los servicios al ciudadano. Hoy la nueva frontera es la Inteligencia Artificial (IA).
Pero no porque represente simplemente una nueva tecnología.
La IAcambia algo mucho más profundo: la capacidad del Estado para comprender problemas cada vez más complejos, analizar enormes volúmenes de información y apoyar mejores decisiones públicas. Esa posibilidad abre oportunidades extraordinarias, pero también plantea responsabilidades nuevas.
La discusión, por tanto, ya no consiste en decidir si queremos IA. Esa decisión ya fue tomada por la realidad. La tecnología avanza a una velocidad que ningún país puede ignorar. El verdadero desafío consiste en aprender a gobernarla.
La IA puede contribuir a fortalecer la gestión hospitalaria, optimizar programas sociales, mejorar la supervisión del gasto público o reducir tiempos de atención. Pero su aporte más transformador probablemente sea otro: permitir que el Estado comprenda mejor su propia complejidad.
Ese potencial, sin embargo, no reemplaza las tareas pendientes de la transformación digital del Estado; se apoya en ellas. Allí donde aún existen problemas de interoperabilidad, datos de baja calidad o capacidades institucionales insuficientes, la inteligencia artificial difícilmente podrá desplegar todo su potencial. Precisamente por ello, el desafío no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino en fortalecer las capacidades que permitan utilizarlas con criterio y responsabilidad.
Hasta hace poco, revisar miles de normas, expedientes y bases de datos para detectar duplicidades o anticipar riesgos era una tarea que podía tomar meses. Hoy esa capacidad comienza a estar al alcance del Estado.
La inteligencia artificial puede adquirirse. La capacidad institucional para aprovecharla debe construirse.
Y construir esa capacidad exige mucho más que invertir en tecnología. Requiere datos de calidad, instituciones que colaboren entre sí, servidores públicos preparados, reglas de gobernanza y una comprensión clara de los problemas que se busca resolver. La IA puede fortalecer un Estado capaz. Difícilmente corregirá uno que no lo es.
Al mismo tiempo, la IA plantea interrogantes que no pueden quedar al margen del debate público. ¿Cómo proteger la privacidad de las personas? ¿Cómo evitar que los algoritmos reproduzcan sesgos o discriminen? ¿Quién responde cuando una decisión apoyada por IA resulta equivocada? ¿Cómo conciliamos innovación con transparencia y rendición de cuentas? Incluso su creciente demanda de capacidad computacional abre preguntas sobre el impacto energético y ambiental de esta revolución tecnológica.
Estos desafíos no son un argumento para frenar la IA, son un argumento para gobernarla mejor.
En esa dirección, el Perú ha comenzado a construir un marco institucional que orienta el desarrollo y uso de la IA en el sector público. El paso decisivo, sin embargo, no será aprobar estrategias o incorporar nuevas plataformas. Será desarrollar las capacidades que permitan a cada entidad utilizar la IA con criterio, responsabilidad y un propósito claro: generar valor público.
La historia demuestra que las tecnologías, por sí solas, nunca han transformado los países. Lo han hecho las instituciones capaces de utilizarlas para resolver problemas reales.
La próxima frontera del Estado no consiste en incorporar IA porque esté de moda. Consiste en desarrollar la capacidad para gobernarla con ética, responsabilidad y una profunda vocación de servicio a las personas.
Porque la IA no reemplazará el buen gobierno. Nos exigirá uno mejor.
OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.