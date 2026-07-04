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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analiza la próxima frontera del Estado: inteligencia artificial para un mejor gobierno para La Mirada. | Foto: Andina
Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analiza la próxima frontera del Estado: inteligencia artificial para un mejor gobierno para La Mirada. | Foto: Andina
Por Rossana Polastri

Cada generación enfrenta una nueva frontera en la modernización del Estado. Primero fue informatizar la administración pública. Después, digitalizar trámites y acercar los servicios al ciudadano. Hoy la nueva frontera es la Inteligencia Artificial (IA).

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.