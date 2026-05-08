Por años, la puntualidad en la aviación ha sido percibida como un indicador operativo. Sin embargo, para quienes lideramos esta industria, es mucho más que cumplir un horario: es la expresión más tangible de la confiabilidad. Cada vuelo que aterriza a tiempo valida una promesa que comienza mucho antes de que el pasajero aborde.

Pero esa promesa no se sostiene sola. Para que un pasajero llegue a tiempo, hay un ecosistema con diferentes actores que trabajan en sincronía; cada uno con sus propios flujos y restricciones. Un terminal que no opera a plena capacidad, un sistema migratorio que se cae, una torre de control que no optimiza salidas o, incluso, una tripulación con dificultades para llegar al aeropuerto, pueden impactar tanto el despegue de un vuelo como a toda la red.

Al interior de las aerolíneas, el monitoreo de aeronaves en tiempo real asegura la continuidad de la operación. A esto se suma una logística de tripulaciones rigurosa y esquemas de mantenimiento predictivo que buscan anticipar y neutralizar disrupciones. En paralelo, en tierra se ejecuta un trabajo de alta precisión: mientras el pasajero realiza su check-in, se despliega una secuencia que incluye carga de equipaje, abastecimiento de combustible y limpieza. Cada minuto cuenta en una dinámica donde cualquier desajuste puede escalar rápidamente.

Sin embargo, la puntualidad no depende solo de la gestión de las líneas aéreas. Hoy, la aviación en el Perú enfrenta desafíos de competitividad. El cobro de tasas adicionales en procesos de transferencia de pasajeros le quita agilidad al proceso.

A esto se suma la necesidad de mantener separaciones entre vuelos, que reduce la flexibilidad del sistema y limita su capacidad para absorber retrasos. Incluso, cualquier ineficiencia previa podría amplificarse a lo largo de la operación. Estas fricciones no solo incomodan al viajero, sino que ponen en riesgo el horario de salida y alteran la rotación de las aeronaves en toda la red.

En ese contexto, los estándares internacionales permiten dimensionar el desempeño. En marzo, el ranking de Cirium volvió a posicionar a SKY como la línea aérea más puntual de la región, con un 94,12% de llegadas a tiempo. Y si bien el aeropuerto de Lima ha mostrado resultados igual de destacados, el desafío no está solo en alcanzarlos, sino en sostenerlos en un contexto donde la puntualidad depende de la coordinación de múltiples actores.

Por ello, es imperativo que la infraestructura -especialmente la regional- y el entorno regulatorio dejen de ser un cuello de botella. Es urgente invertir en modernización para que el éxito no dependa solo del esfuerzo de algunos actores.

El desafío es construir un sistema que funcione como uno solo, donde la infraestructura acompañe, la regulación habilite y todos los actores operen con una lógica de red. La puntualidad no puede ser un esfuerzo aislado de las aerolíneas; debe ser el compromiso de un ecosistema que entienda que, cuando un avión despega a tiempo, es el progreso del Perú el que toma vuelo.