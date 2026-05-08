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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la puntualidad no despega sola.
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la puntualidad no despega sola.
Por José Raúl Vargas

Por años, la puntualidad en la aviación ha sido percibida como un indicador operativo. Sin embargo, para quienes lideramos esta industria, es mucho más que cumplir un horario: es la expresión más tangible de la confiabilidad. Cada vuelo que aterriza a tiempo valida una promesa que comienza mucho antes de que el pasajero aborde.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.