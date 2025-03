El 20 de junio de 1925, el ingeniero Santiago de Cárdenas hizo desde el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, la primera transmisión radial en el Perú. Durante varias décadas fue la principal fuente de información y entretenimiento hasta los años sesenta, cuando llega la televisión a quitarle protagonismo. A pesar de la potencia natural del medio televisivo, la radio se acomoda en su espacio natural de cercanía y libertad de movimiento. Más tarde resiste nuevamente la llegada de otras innovaciones como el cable, el ‘walkman’, los iPods, las plataformas musicales, redes socialesy podcasts. Recuerdo que cuando en 1981 nace en Estados Unidos la señal de MTV, el primer video musical que transmitieron fue del grupo The Buggles y se llamaba “Video Killed The Radio Star” (“El video mató a la estrella de la radio”), de alguna manera anunciando que con este nuevo canal la radio moriría. Han pasado más de cuarenta años y la radio sigue más viva que nunca y más bien MTV prácticamente no existe.Personalmente la radio siempre fue parte de mi vida. De niño, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto con nuestra mamá, y era un ritual hacerlo escuchando la voz susurrada, íntima, imponente y seductora de Iván Márquez en el programa “Eva y yo”. Recuerdo que ya de 8 o 9 años me encerraba en el cuarto solo, con una radio portátil que me regaló mi papá, todos los días a las 6 de la tarde a escuchar “La hora de los Beatles” en Radio Miraflores.

Hoy me levanto escuchando RPP y cuando hago ‘pool’ con mis hijos y un par de niños más de 7 y 8 años, me piden que ponga “Camino al Cole” en Planeta.

En el Perú tenemos 6.400 estaciones de radio, por lo que literalmente llega a cada rincón del país, a cada peruano, no importa donde esté. Y desde su nacimiento mantiene intacta su característica de ser un medio que te acompaña, te informa, te aconseja, te escucha, te entretiene, te levanta el ánimo, te relaja. Y en momentos de emergencia, se convierte en un refugio indispensable y confiable. No sorprende entonces que de todos los medios existentes, el de mayor confianza entre los peruanos es una radio: RPP.

Su vigencia se debe a que, a diferencia de otros medios, supo evolucionar y adaptarse a las nuevas audiencias y hábitos de consumo. Hoy las radios en el Perú transmiten vía’streaming’, YouTube, Facebook y apps móviles.

Personalmente creo que cuando se trata de los medios que usan las marcas para difundir sus campañas, lo digital está sobrevalorado y la radio menospreciada. Y también creativamente las agencias hemos perdido de vista que no hay límite para darle vida a las ideas más ambiciosas: puedes poner a tu personaje en Marte y te cuesta excatamente lo mismo que si estuviera en una cocina. ¡Y no me digan que no se puede tener el mismo impacto que la TV o TikTok! Averigua que hizo un señor llamado Orson Wells en 1938 cuando simuló en la radio una invasión extraterrestre.

La radio cumple cien años en el Perú y estoy seguro que cumplirá cien más. No olvidemos que el poder de la radio no es que le habla a millones, sino que le habla de manera íntima y confiable, uno a uno.