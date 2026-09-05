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Resumen

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José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza la recesión que no veremos en las cifras para La Mirada.
José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza la recesión que no veremos en las cifras para La Mirada.
/ Fabiola Granda
Por José Carlos Saavedra

La economía peruana está creciendo a un buen ritmo y las expectativas son positivas, sobre todo las relacionadas con la inversión privada. El impulso viene de los elevados precios de los metales y del repunte de la confianza empresarial, que ya alcanzó su nivel más alto en 15 años, tras un breve bache de nerviosismo luego de la primera vuelta. La inversión privada creció 17% en el segundo trimestre del año y se espera que siga creciendo a doble dígito en la segunda parte del año y en el 2027.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.