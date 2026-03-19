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Resumen

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Luis Fernández Pérez, director Perú de Gas Energy Latin America, analiza la seguridad energética exige más que un ducto de redundancia.
Luis Fernández Pérez, director Perú de Gas Energy Latin America, analiza la seguridad energética exige más que un ducto de redundancia.
Por Luis Fernández Pérez

La reciente interrupción del suministro de gas natural ha dejado una lección clara: el Perú sigue siendo vulnerable en un recurso esencial.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.