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Resumen

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Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza la sostenibilidad no se declara. Se ejecuta. (Imagen: El Comercio)
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza la sostenibilidad no se declara. Se ejecuta. (Imagen: El Comercio)
Por Cristiano Sampaio

En un entorno donde la sostenibilidad muchas veces se convierte en relato, el reto real es otro: ejecutar. Hacerlo con impacto, con disciplina y con resultados medibles en las personas, en los procesos y en el mercado.

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