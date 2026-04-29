En un entorno donde la sostenibilidad muchas veces se convierte en relato, el reto real es otro: ejecutar. Hacerlo con impacto, con disciplina y con resultados medibles en las personas, en los procesos y en el mercado.

La gestión en sostenibilidad genera valor cuando nos enfocamos en lo esencial y lo hacemos bien, con rigor y consistencia. Aunque sea menos visible y genere menos ‘likes’, muchas veces los avances más importantes no se ven.

Hoy quiero enfocarme en la sostenibilidad, no como narrativa que construye reputación, sino como una capacidad organizacional que exige disciplina y genera impacto real en el tiempo.

Recientemente, hemos recibido el reconocimiento como Empresa Circular 2025. Es un hito importante y motivo de orgullo. Pero estos reconocimientos no son un punto de llegada, sino una señal de avance y, sobre todo, un recordatorio de lo que falta por hacer. Hay que celebrar, pero no es suficiente. Tenemos que ir por más.

Como líderes, tenemos que evitar la complacencia. Reconocer avances es importante, pero no suficiente. Hay que poner indicadores reales y retadores sobre la mesa, medirlos y gestionarlos. El riesgo es creer que ya hicimos lo suficiente.

En nuestro caso, medir ha sido la base para gestionar. Hoy, más del 93% de nuestros residuos son valorizados y más de 200 toneladas mensuales regresan a la economía. Detrás de esos números hay procesos, disciplina, inversión y consistencia. Es un sistema que funciona, pero sobre todo, un sistema que se sostiene todos los días.

Pero estos resultados no se explican solo por diseño, se construyen en la disciplina diaria. Ocurren cuando la sostenibilidad deja de ser un área y pasa a ser parte de cómo opera toda la organización, desde las decisiones de empaque hasta la ejecución en planta, desde la logística hasta la relación con proveedores. Es ahí donde realmente se juega.

La economía circular en consumo masivo no se juega solo en residuos. Es un sistema más amplio que incluye envases, logística y comportamiento del consumidor. Estamos avanzando, pero no es suficiente.

Debemos seguir aprendiendo cómo extender la economía circular a toda la operación y preguntarnos si estamos listos para dejar de hablar de sostenibilidad como reputación y empezar a gestionarla como un sistema.

Porque al final, la sostenibilidad no es lo que decimos. Es lo que hacemos de manera consistente con los recursos que tenemos. No se declara. Se ejecuta.