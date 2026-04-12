Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey, analiza que las agencias tienen el cliente que merecen y los países el presidente que merecen | Foto: Andina.
José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey, analiza que las agencias tienen el cliente que merecen y los países el presidente que merecen | Foto: Andina.
Por José Rivera y Piérola

Hay frases que incomodan porque obligan a mirarse al espejo. En publicidad se dice que cada agencia tiene el cliente que merece. En política, existe una versión equivalente, pero igualmente ácida: cada país tiene el presidente que se merece. Y no es una afirmación moral ni absoluta, pero sí una provocación útil para entender cómo se construyen ciertas relaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.