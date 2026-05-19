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Resumen

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Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo de ComexPerú, analiza las APP en salud: cuando la evidencia existe, pero la decisión no llega.
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo de ComexPerú, analiza las APP en salud: cuando la evidencia existe, pero la decisión no llega.
Por Jaime Dupuy

En el Perú, hablar de Asociaciones Público-Privadas (APP) en salud todavía genera resistencias ideológicas que muchas veces impiden una discusión técnica y basada en evidencia. Sin embargo, después de más de una década de experiencias concretas, resulta válido preguntarse por qué seguimos debatiendo si el sector privado debe participar en la gestión de servicios de salud, en lugar de concentrarnos en cómo aprovechar mejor los modelos que ya han demostrado resultados positivos para los ciudadanos.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.