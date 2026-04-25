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Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics para La Mirada, analiza las bombas de tiempo del Congreso saliente. | Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics para La Mirada, analiza las bombas de tiempo del Congreso saliente. | Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Luis Miguel Castilla

Un momento especialmente crítico para la economía es el final del mandato del Legislativo. En un contexto en el que la mayoría de partidos políticos perdieron su inscripción al no superar la valla electoral, los congresistas no enfrentan consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases de cara a las elecciones locales y regionales de octubre, en las que aún participarán con inscripción vigente.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.